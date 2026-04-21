◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセン重賞３勝を挙げるシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は、国枝厩舎の解散にともない田中博厩舎へと転厩。今回が転厩初戦となる。１９日には美浦・Ｗコースで強めに追われてラスト１１秒１（５ハロン７０秒１）の好タイムをマーク。早速、脚力の高さを見せつ