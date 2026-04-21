◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が、１３打席ぶりのヒットを放った。苦しんでいた助っ人がトンネルを抜けた。２試合ぶりに２番で先発出場し、０―１の６回１死だった。中日先発・金丸の外角低めスライダーをバットの先で捉えた打球は二遊間へ。二塁の田中が逆シングルで捕球したが、送球はできずに内野安打となった。来日２年目の今季は開幕から６試合連続安打と好