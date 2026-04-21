女優の田中美里（４９）が大物俳優との２ショットを披露した。田中は２１日までに自身のインスタグラムを更新し、「片岡鶴太郎さん主演の舞台『ブラック・コーヒー』を観劇」と書き出すと、「１０代の時に読んでいたアガサ・クリスティ。その頃の感覚が懐かしく蘇ってきました。鶴太郎さんのポワロと一緒に謎解き楽しみました」と、観劇した感想をつづった。そして、「久しぶりに鶴太郎さんともお会いできて嬉しかったで