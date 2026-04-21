◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）中日・石伊が先制打を放った。０―０の４回２死満塁。巨人・則本の１４６キロの内角直球を引っ張った。左前の先制打に、「追い込まれていたので、なんとかしようと必死だった。まずは、先制できてよかった」と安どの表情を浮かべた。日本生命からプロ入りした昨季は８５試合に出場。大野や涌井ら、先輩投手陣を必死にリードするも、打率は２割２分１厘にとどまった。だが、正