◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの勝又温史外野手が５回に勝ち越しの適時打を放った。２―５の５回１死三塁。佐野が二塁への適時内野安打を放ち１点を返した。なおも２死一、二塁の好機で山本が左越え適時二塁打を放ち同点に追いついた。２死二塁から勝又が才木の５球目。１４８キロを中前にはじき返し勝ち越しに成功した・中堅手・近本の送球がそれる間に一気に三塁まで駆け込み右