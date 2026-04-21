◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝がプロ初安打を放った。１点を追う７回無死一塁。バントの構えからバスターエンドランで遊撃内野安打。悪送球の間に、二塁を陥れて二、三塁とチャンスを拡大した。試合前に遊撃のレギュラー・泉口の顔面に打球が直撃。緊急搬送されて脳しんとう特例により出場選手登録を抹消された。代わって「６番・遊撃」でプロ初出