◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神・才木浩人投手が５回７安打を浴び、今季ワースト６失点で降板した。３―０の３回一死一塁で牧に右越え２ランを食らうと、再び３点リードとなった５回に暗転。５安打の集中砲火で４点を失い、逆転を許した。試合前時点で今季ここまで３戦２勝、奪三振数は１２球団トップタイの２９と好調だった。登板に向けて「いつも通り、自分のピッチングを。点を取られないのが