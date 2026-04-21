もちろん音楽には好き嫌いがあるし、聴き手の感受性や心身のコンディションによっても、音楽の受け取り方は大きく変わってくる。ときには楽しげな音楽が悲しく響いたり、憂い漂うマイナーキーの音楽に希望を感じるようなこともあるだろう。だからこそ、わかりやすい音楽にはストレートに伝わっていくパワーが宿るのであろうし、老若男女問わず共通した感想を与えるような音楽性には、限りないポピュラリティの可能性が秘められてい