◇社会人野球第76回JABA京都大会 ▽Bブロック大阪ガス5―4YBSホールディングス（2026年4月21日わかさスタジアム京都）大阪ガスが4点差を逆転し、リーグ戦の初戦を白星で飾った。関大から入社8年目で、「8番・捕手」の高橋佑八（29）が全5打点を挙げる大活躍を見せた。「野球人生、ずっと打撃が苦手で生きてきたんで。もう奇跡です」2回に失策絡みで4点を失った重い空気を、バットで振り払った。4回2死一塁から右中