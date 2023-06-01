厚生労働省厚生労働省は21日、自由診療の再生医療で患者が死亡したため、国内のクリニックに関連する治療の停止を要請したにもかかわらず続けていたとして「トリニティクリニック福岡」（福岡市）に対し、再生医療安全性確保法に基づき、治療を一時停止させる緊急命令を出した。2023年に同様の治療後、少なくとも5人の外国籍患者が体調不良を訴えたのに報告していなかったことも明らかになった。今年3月に「ネオポリス診療所