元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が19日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。活動再開した女優の広末涼子（45）にマッサージしてもらった経験があることを告白する場面があった。「映画の監督をやった時に、肩がものすごい凝るんですよ」と回想した鈴木氏。「うちのスタッフにいつも合間に肩をもんでもらってた」と撮影現場のルーティンを明かした。いつもの流れで肩を