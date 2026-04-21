HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、アメリカ・LAで共同生活を送る練習生たちが、極限状態の中で本音を漏らすシーンがあった。【映像】元アイドル練習生が仲間割れ…ギスギスする実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェ