モンテネグロのミラトビッチ大統領夫妻との会見に臨まれる天皇、皇后両陛下＝21日午後、皇居・御所（代表撮影）天皇、皇后両陛下は21日、モンテネグロのミラトビッチ大統領夫妻と皇居・御所で会見された。宮内庁によると、大統領は両国の外交関係樹立20周年に際して初来日した。両陛下は車寄せで出迎え、笑顔で握手を交わした。会見で、大統領は「日本に来られて非常にうれしい。文化が素晴らしい」と述べ、天皇陛下はモンテネ