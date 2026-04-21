◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2026年4月21日エスコンF）楽天の荘司康誠投手（25）が21日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に先発登板。開幕戦からの4試合4勝を目指したものの7回8安打3失点で降板した。初回、2回を無失点の立ち上がりを見せたものの、3回には連打と死球から1死満塁のピンチ。ここで日本ハム・レイエスの中前打を浴び先制点を奪われた。直後の4回に浅村の今季2号となる同点ソロで援護をもらった