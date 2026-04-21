自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題となっているお笑いタレントのヒロシ（54）が、大自然の中でアウトドアを満喫する様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“ホテルみたい”な自宅やアウトドアを満喫する様子これまでも所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう