4月20日、青森県で震度5強を観測する地震があり、県内でも新潟市や長岡市などで震度3を観測しました。そんな県内で広く観測されたのが「長周期地震動」と呼ばれる揺れです。どのような揺れなのでしょうか？20日に発生した三陸沖を震源とする地震。青森県で最大震度5強、岩手県で震度5弱を観測し、一時、津波警報も発表されました。県内でも新潟市中央区や長岡市、新発田市などで震度3を観測。一部の交通機関に影響が出たものの、県