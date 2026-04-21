【“いまどき”アウトドアシューズ解体新書】アウトドアシューズブランドを中心に、最近よく目にするのが“トレランシューズ”。文字通りトレイルランニング向けのシューズとなるわけですが、登山向けのトレッキングシューズとは違いローカットでスニーカーに近い雰囲気があることから、街でも履かれているのを見かけることも。ではこのトレランシューズ、そもそもどういう特徴を持つシューズなのか。いわゆるスニーカーとは何が違