現在配信中のNetflixシリーズ『九条の大罪』に出演しているSixTONES・松村北斗。同作は、日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で2週連続1位を獲得するなど、配信開始から高い注目を集めている。そこで本記事では、『九条の大罪』で松村が演じる役柄や演技の反響などにも触れつつ、彼の俳優としての魅力を深掘りしていきたい。【関連】SixTONES松村北斗、初の単独主演映画『秒速5センチメートル』役柄と重なり合う繊細な表現に