警察によりますと、４月21日の午後４時20分ごろ、山形県新庄市北町地内の路上で、徒歩で下校中の女子児童が見知らぬ男から後をつけられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：60代くらい身長：160センチメートルくらい体格：中肉服装：黄色系長袖上衣、黒色系ズボン所持品：青色系キャップ、黒色サングラス、白色マスク 警察は保護者に対し「お子様から不審者を目撃したなどの申し出を受けた際は、