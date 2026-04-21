ジョアン・ラポルタは、来たる７月１日から再びバルセロナのトップに立つことになる。バルセロナのディアゴナル通りにある自身の弁護士事務所でエル・パイスのインタビューに応じた彼は、達成したことへの自信を見せる一方で、自らを直感的だと評する人々には疑念を抱いている。「私は努力家で熟考するタイプでもある。物事を準備し、計画を立てるのだ」と彼は語る。そして、周囲を友人で固めているという批判に対し、こう反論し