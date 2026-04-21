「フェネック（砂漠のキツネ）」の愛称で知られるアフリカ屈指の実力国、アルジェリア。北中米ワールドカップで３大会ぶり４度目の本大会出場となる。その歴史において最も印象的な成果の一つが、2014年ブラジル大会でのベスト16進出だ。当時チームを率いていたのは、後に日本代表監督を務めたヴァヒド・ハリルホジッチであり、組織的な守備と鋭いカウンターで世界にインパクトを残し、帰国後は優勝したかのような凱旋パレードが