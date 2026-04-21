All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった青森県在住65歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：しろも年齢・性別：65歳・男性居住地：青森県家族構成：1人暮らし住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：自営業リタイア前の年収：不明現在の預貯金：500万円リスク資産：なし「年20万円ほど貯金を取り崩している」年金生活で貯金ができている