タレントの鈴木ユリアさんは4月21日、自身のInstagramを更新。「重大発表」に「なに路線？笑」「どんだけ活躍してくださるんですか！」といった反響が寄せられています。【写真】『ラヴ上等』鈴木ユリアが「重大発表」「デビューさせて頂くことになりました」鈴木さんは「重大発表」「私、鈴木ユリアは6月17日、『瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜』でエイベックスよりデビューさせて頂くことになりました」と投稿。タンクト