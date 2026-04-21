◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年4月21日ZOZOマリン）オリックスの新助っ人・シーモアが、チームにとっても個人にとっても大きな一打を放った。3点劣勢の6回に西川と太田の適時打で2点を返し、なおも1死一、三塁。2番手・坂本の初球を捉え、一、二塁間を破る同点の適時打とした。4月11日楽天戦の2打席目で右前打を打って以来、出場6試合23打席ぶりの安打に、塁上で拳を力強く握った。