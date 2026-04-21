京都府の遺体遺棄事件で、逮捕された父親のスマートフォンには、男の子が行方不明になった当日ごろ、「遺体を遺棄する方法」を検索した履歴が残っていたことがわかりました。警察は21日朝から車を検証し、当日の行動などを調べています。■遺体遺棄の疑い安達容疑者の車を検証日に日に増える、お供えのお花やお菓子。小学5年生の結希くんの遺体を山林に遺棄した疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者（37）。21日、南丹警察署で