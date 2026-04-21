大型の鉄鋼原料船（右）にLNGを供給する船＝21日午後、広島県福山市大阪ガスは21日、液化天然ガス（LNG）で動く船舶に海上で燃料供給ができる船の運用を広島県福山市で始めた。脱炭素化を背景にLNG船が増える一方で、国内では供給設備の不足が課題となっている。今後大阪湾・瀬戸内エリアを中心に事業を広げる。供給船は全長約86メートル、全幅約18メートルで、最大で約3610立方メートルのLNGを積載できる。大ガスがLNG供給船