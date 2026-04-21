◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年4月21日エスコンF）日本ハムの達孝太投手（22）が21日、エスコンフィールドで行われた楽天戦に先発登板。7回2安打1失点の好投を見せ、8回から2番手の田中正義にマウンドを託した。初回は3者凡退に抑える上々の立ち上がり。2回には四球も絡んで2死一、二塁とされたものの楽天・太田を中飛に打ち取って無失点で切り抜けた。レイエスの先制適時打で援護をもらった直後の4回。1死から浅