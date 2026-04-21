ギタリスト山本恭司（70）が21日、Xを更新。亡きプリンスさんの追悼ギター演奏動画を投稿した。「今日はプリンスの命日と聞きました」と書き出し、「MJにしろ、古くはジミやジャニス、最近ではエディやゲイリーまでも。早逝するミュージシャンが多いのは本当に残念です」と名だたるアーティストたちを悼み、「歳を重ねた彼らの歌や演奏を聴きたかった…」とつづった。その上で「これはPurple Rainのコード進行の上で、無心に弾きま