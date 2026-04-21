【漫画】本編を読むはみだしみゆきさんの漫画『屋台ヤケミルク』では、赤ちゃんたちが集う屋台を舞台に微笑ましい交流が繰り広げられている。実はこの屋台、予約も受け付けており、時には意外な場所から電話がかかってくることも……。ある日、「屋台ヤケミルク」にかかってきた1本の電話。相手は双子の赤ちゃんのひとりで、なんとママのお腹の中からの連絡だった。出産を1カ月後に控え、早くも屋台デビューを心待ちにしている