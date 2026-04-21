元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が20日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【激論】対ホークス5連敗中・・・開幕ダッシュできなかったファイターズとの明暗はどこで? ホークスから移籍の有原は〇〇が変わってしまった!?」に出演。日本ハム・有原航平の不調理由を分析した。五十嵐亮太氏○「日本ハムに行ってピッチングスタイルが変わった」ソフトバンク在籍時の3年間で