ノジマは4月21日、日立グローバルライフソリューションズ（以下、日立GLS）の家電事業を買収すると発表した。同日開催の取締役会にて決議されたもの。家電量販店のノジマが日立の家電事業を買収日立GLSは、冷蔵庫や洗濯機、キッチン家電などの個人向け製品に加え、空調・設備機器などを個人・法人向けに展開する会社。今回の買収では、日立GLSが設立する新会社に、吸収分割によって家電事業を移管。ノジマは資金調達の目的で設立し