金は積んでも、勝ちは積み上がらない。米メディア「エッセンシャリー・スポーツ」はＭＬＢ敏腕記者＆名物リポーターとして知られるケン・ローゼンタール氏の話として、泥沼にはまったメッツでカルロス・メンドーサ監督（４６）の進退が騒がれ、その後任候補にアンディ・グリーン氏（４８）、カイ・コレア・ベンチコーチ（３７）、カルロス・ベルトラン特別補佐（４８）の３人が取り沙汰されていると伝えた。メッツは休養日とな