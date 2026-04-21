FC町田ゼルビアは4月22日（日本時間）、サウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でUAEのシャバーブ・アル・アハリと対戦する。準々決勝では元ブラジル代表MFファビーニョなどスター選手を多く擁するアル・イテハド（サウジアラビア）を下し、ついにアジアの4強に名を連ねた町田。対するシャバーブ・アル・アハリはラウンド16でト