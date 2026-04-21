読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！インターン先で出会った憧れの男性と、ついに連絡先を交換した主人公。順調なスタートに思えたものの、その後のやり取りは思わぬ方向へ進んでいきーー。憧れの彼とついに連絡先を交換！インターン先に、密かに憧れている男性がいました。やさしくて仕事もできる、まさに理想の人です。ある日、会社の打ち上げで彼と話すチャンスがありました。運よく隣の席になり、会話も弾み、ついに