３月末をもって日本テレビを退社しフリーとなった岩田絵里奈アナウンサーが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。フリー転身後、同局系番組初出演を果たした。番組冒頭、ＭＣの明石家さんまに「岩田〜、今日の出演はフリーやねんな。初めてやねんな、辞めてから」と言われると、笑顔で「そうですね。オンエア上、初めてになります」とニッコリの岩田アナ。ここで共演の自身の日テレ最