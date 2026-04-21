◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の赤星優志投手が６回から２番手で登板。１回０封に抑えた。０―１の６回からマウンドへ。いきなり、この回の先頭・田中には死球を与え、９番・金丸には犠打を決められたが１死二塁から１番・大島を二飛。先制の適時打を放っていた２番・石伊は１５０キロの直球で空振り三振に仕留めた。赤星はこの試合前まで救援で６試合に登板して２勝０敗、防御率１・２３だった。