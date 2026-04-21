◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセン期待馬が、ようやく開花した。ベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は坂路を６３秒２―１５秒４で調整。パワフルな脚さばきで好調を感じる。黒野助手は「心身ともに、充実期なのかなと思います」と笑顔だった。今年に入って２戦２勝、前走の六甲Ｓも