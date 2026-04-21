国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」（５月７〜１０日・茨城ＧＣ西Ｃ＝報知新聞社後援）の出場選手が２１日、発表された。昨年大会でツアー通算２９勝目を飾った申ジエ（３７）＝韓国＝が、前人未到の大会３勝目を目指して参戦する。昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝は国内メジャー初制覇に挑む。今季２勝と好調な高橋彩華（さやか、２７）＝サーフビレッジ