3月、三重県の高速道路で起きた6人死亡の追突事故原因はトラックの「ながらスマホ」とみられますが、厳罰化されても減らない実態を取材しました 【写真を見る】トラック運転しながら箸持ってカップラーメン ｢前を見ていません」有料道路で見た“危険” ながらスマホも 新名神6人死亡事故から1か月 3月20日。３連休初日の未明に起きた、大事故。高速道路上に残された大破した2台の乗用車。真っ黒に焼け焦げ、原型をとどめ