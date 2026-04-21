２０日、第３１回中国経済円卓会議の出席者。（北京＝新華社記者／任鵬飛）【新華社北京4月21日】中国で経済大省（経済規模の大きい省）が大役を担うことは、責任であるだけでなく、発展のニーズでもある。また、現在の全国経済の安定基盤を支える要であるだけでなく、今後の5年間を主導し、長期的な発展をけん引する戦略選択でもある。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記は2025年の全国両会（全国人民代表大会