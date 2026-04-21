ボートレース多摩川の「第61回東京スポーツ賞」は予選4日間を終え、22日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の存在は10R3号艇で登場する相原利章（38＝東京）だ。予選最終日は2号艇の2R1走だった相原。2コースからコンマ05のトップスタート。1マークはイン服部剛が伸び返して先マイに出たため、相原は差しを選択。バックは今坂晃広、野間大樹と2番手で並んだ。そこから2マークは野間を抑えてブン回