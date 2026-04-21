原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、赤沢経済産業相が東京都小笠原村の渋谷村長と会談しました。赤沢経産相は、南鳥島での文献調査を国の判断として実施する方針を伝えました。赤沢経産相「さまざまなご意見を尊重しつつ、国の判断として南鳥島での文献調査を実施させていただくこととしたい」赤沢経産相は会談でこのように述べ、国の判断として南鳥島での文献調査を実施する意向