グローバルボーイズグループ・ INIの田島将吾さん（27）が、腰痛の治療に専念するため、今後予定している活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加とすることが、公式サイトで21日に発表されました。田島さんについて公式サイトは「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました」と報告。さらに「本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人