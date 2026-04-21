女優の綾瀬はるか（41）が20日放送された日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演し、学生の頃に交通事故に遭った経験を明かした。交通事故を危機一髪で逃れた映像が流された後、MCの岩田絵里奈アナウンサーから「これは危なかったという、危機一髪体験はありますか？」と聞かれた綾瀬は自転車に乗って、「同じような経験をしたことがあって。私は危機一髪ぶつかっちゃったんですけど」と答えた。だが、MC