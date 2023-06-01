大阪府警本部国史跡で弥生時代を代表する大阪府の池上曽根遺跡に伐採樹木を埋めたとして、府警は21日、文化財保護法違反の疑いで40代の外国籍の男性と、40代女性を書類送検した。府警によると2人は「樹木を捨てたりはしていない」と容疑を否認している。遺跡は和泉市などにあり、史跡公園として公開されている。府警によると2022年3月から8月末までサーカスが開かれ、2人は団員として関与。市教育委員会によると、開催に当たり