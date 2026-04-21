◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・才木浩人投手が21日のDeNA戦に先発し、5回7安打6失点で降板した。勝ち投手の権利が懸かった5回に一挙4点を失って逆転を許し、直後の6回の攻撃で代打・高寺を送られた。才木は2回まで無失点で滑り出すも、3―0の3回1死一塁から牧に右越え2ランを浴びた。味方がその2点を取り返し、5―2で迎えた5回、佐野の適時内野安打や山本の2点二塁打などで試合をひっくり返された。