女性ファッション誌「ViVi（ヴィヴィ）」（講談社）の専属モデルを務めるアリアナさくらさんと雑賀サクラさんが、4月23日に発売される同誌6月号のViViの夏恒例水着企画「さくサクのSUMMER MEMORIES」に登場、水着ショットが公開されました。石垣島にてロケを敢行し、ひと足早く可愛い水着と思い出づくり。ViViがイチオシの、トレンド柄の水着から韓国やタイの派手でユニークな水着はもちろん、さくらとサクラの美くびれ、美ヒップ