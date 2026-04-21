村田沙耶香による『消滅世界』（河出書房新社）の英訳版『Vanishing World』がローカス賞翻訳部門のファイナリストに選出された。授賞式はアメリカ・カリフォルニア州で5月30日（土）に開催。 【画像】村田沙耶香『消滅世界』がローカス賞翻訳部門のファイナリストに選出 ローカス賞は1971年創設、アメリカの老舗SF専門誌「Locus」の読者投票によるSF・ファンタジーの文学賞。英語圏で出版された作