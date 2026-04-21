子どもが生まれると、旦那さんと2人で育てていくことになります。でも普段旦那さんは仕事が忙しく、家事や育児はママがメインで担当することに。それでも休日や外出時には子どもの面倒を見てほしいと思うものでしょう。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『うちは上が4歳と3歳の年子。外食のときは上の子を見つつ、下の子を抱っこしているからゆっくり食べられない。「旦那は子どもを見ずにスマホを見ている」とママ