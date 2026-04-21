元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、21日放送の同局系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）で、退社後初の同局番組に出演した。3月末で、8年勤務した同局を退社。フリーに転身していた。MC明石家さんまから「岩田、今日はフリーやで？初めてやね」と振られると、「そうですね。オンエア上、初めてになります」と笑顔であいさつした。番組には、「シューイチ」で共演したタレント中山秀征といすを並べた。